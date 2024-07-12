Региональные власти помогают с газификацией домов семьям участников СВО в Новосибирской области

Газифицировать дом удалось благодаря вступлению семьи в программу газификации и выплате компенсации расходов за приобретенное оборудование в рамках реализации регионального закона «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации». Возмещение фактических затрат составляет до 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Получив обращение от супруги участника специальной военной операции (СВО) об оказании содействия в подключении дома к газу, в региональном министерстве труда и социального развития приняли решение обратиться с ходатайством в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о включении дополнительной объекта – дома семьи – в план-график газификации. В ведомстве поддержали инициативу минтруда и соцразвития региона.

Семья, где подрастает двое несовершеннолетних детей, проживает в Барабинском районе в частном доме. Кристина работает мастером маникюра, вместе с детьми занимается домашним хозяйством. Ее супруг Евгений находится в зоне СВО. По словам молодой женщины, с газом в частном доме проживание гораздо комфортнее. Эта программа очень облегчает жизнь, сокращает затраты семейного бюджета: отпадает необходимость заготавливать на зиму уголь и дрова. Также большим подспорьем стала и компенсация понесенных фактических расходов на газоиспользующее оборудование.

«Право на компенсацию расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации, имеют 15 категорий граждан, в том числе инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные семьи, участники СВО. Финансирование в 2023 году составило порядка 18 млн рублей. Воспользовались мерой поддержки 216 жителей региона. В бюджете текущего года заложено 82 млн рублей. Уже 240 человек получили компенсацию. Для получения возмещения расходов необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Максимальный размер компенсации – до 100 тысяч рублей», – рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.