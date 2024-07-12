В УрГУПС открылся зал самбо: первую тренировку провел двукратный чемпион мира

В Уральском государственном университете путей сообщения в Екатеринбурге торжественно открыли новый зал для занятий самбо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного совета "Za самбо" Свердловской области, УрГУПС стал участником направления "Самбо в ВУЗы" 24 мая 2023 года. В зале был выполнен капитальный ремонт, включающий реконструкцию всех инженерных сетей, в том числе освещения, вентиляции, водопровода, канализации и отопления. Помощь в приобретении борцовского ковра оказали члены общественного совета "Za самбо" региона.

"Открытие зала для занятий самбо – это пример того, что здесь готовят не только грамотных специалистов, но и людей, способных ставить цели и достигать их. В вузе созданы все условия для формирования гармоничной личности, чтобы из стен университета выпускались не только профессионалы своего дела, но и сторонники здорового образа жизни", - поприветствовал студентов начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

Развитие студенческого спорта и организация массовых оздоровительных мероприятий и соревнований является одним из приоритетных направлений деятельности УрГУПС.

"Уральский государственный университет путей сообщения постоянно развивает свою инфраструктуру, в том числе для занятий спортом. Сегодня у студентов появилась еще одна база для подготовки и новые возможности, которые повышают мотивацию к большому спорту. Важно отметить, что современная спортивная площадка отвечает всем требованиям и может стать центром проведения городских, региональных и всероссийских соревнований", - рассказал ректор УрГУПС Александр Галкин.

Это уже второй зал самбо в Свердловской области, который открывается в высшем учебном заведении под эгидой проекта "Za самбо". В декабре 2023 года торжественная церемония открытия прошла в Уральском государственном горном университете. Еще девять залов были открыты в образовательных и спортивных учреждениях города.

"Проект "Zа самбо" дает уникальную возможность молодым людям заниматься этим прекрасным видом спорта, получать необходимые навыки самообороны, воспитывать дух и твердость характера. Уверена, что в этом современном и комфортабельном зале будут рождаться новые звезды самбо и дзюдо. Желаю вам успехов в тренировках, упорства в достижении целей и ярких побед! Боритесь до победы!", - сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Сегодня мы открываем современный, комфортный зал, в котором студенты будут заниматься самбо под руководством мастера спорта международного класса Алексея Мешавкина. Хочу пожелать студентам не ограничивать себя в своих мечтах, строить грандиозные планы и стараться их реализовать. Благодаря закалке, которую дает самбо, уверен – у вас все получится! Работа по развитию самбо в регионе на этом не заканчивается. В ближайшее время новые ковры появятся в школах Североуральска и Нижнего Тагила. Открытие обновленного современного зала станет дополнительным импульсом развития нашей национальной борьбы в регионе", - рассказал координатор проекта "Za самбо" в Свердловской области Алексей Свалов.

Первую открытую тренировку для студентов на новом ковре провел двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Он поделился коронными приемами, которые помогли ему дважды стать золотым призером чемпионатов мира.