12 Июля 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени построят испытательно-лабораторный центр и операционный блок с 12 операционными

Испытательно-лабораторный центр и операционный блок с 12 операционными по 20 направлениям планирует построить в Тюмени компания "Про-Медицина", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Общий объем инвестиций в реализацию этих двух проектов составит порядка 1 млрд рублей, будет создано более 180 рабочих мест. Региональное правительство окажет инвестору всестороннюю поддержку. Уже идет поиск земельного участка.

Мобильные медицинские комплексы компании "Про-Медицина" на базе автомобиля "КамАЗ" успешно работают на нефтегазовых месторождениях севера Тюменской области.

В Тюмени построят испытательно-лабораторный центр и операционный блок с 12 операционными(2024)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"Медицина и связанные с ней высокие технологии сегодня вызывают повышенный интерес у инвесторов. Мы видим, что на стыке медицины и промышленности возникают интересные проекты", – прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Разработки компании "Про-Медицина" будут представлены на Тюменском нефтегазовом форуме в рамках сессий по промышленной безопасности и охране здоровья персонала. Напомним, Тюменский нефтегазовый форум (TNF) пройдет в областной столице с 16 по 19 сентября. Его главной темой станет технологическая устойчивость: обсудим актуальные вопросы развития новых технологий, улучшения производственных процессов и повышения энергоэффективности.

Теги: испытательно-лабораторный центр, про медицина, операционный блок


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