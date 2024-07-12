Родители 16 детей, освобожденных в Уфе, нелегально находятся в РФ, - МВД

Родители детей, освобожденных из заточения в Уфе, пребывают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Несовершеннолетние помещены в социальные учреждения. В отношении их родителей проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Уфе против двух граждан Таджикистана возбуждено уголовное дело. Им вменили незаконное лишение свободы 16 детей.

По версии следствия, детей, часть из которых – граждане Таджикистана, незаконно силой удерживали в арендованной квартире и избивали. Один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин. Ночью 12 июля детей освободили, а двоих предполагаемых зачинщиков случившегося – граждан Таджикистана – задержали.