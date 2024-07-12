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Фото: СКР РФ/скриншот видео

Пермские следователи опубликовали видео, как женщина несет чемодан с телом мальчика

Следственный комитет опубликовал видео с чемоданом, где нашли убитого мальчика, передает корреспондент Накануне.RU.

На опубликованных ведомством кадрах видно место, где была обнаружена страшная находка, сам чемодан, в котором лежало тело. Также на видео попала женщина, которая несла чемодан с телом ребенка на мусорку.

Напомним, в Перми в чемодане у мусорных контейнеров обнаружили тело мальчика с признаками удушения и колото-резанными ранениями.

Тело было найдено местным жителем, около 04.00.

На вид ребенку от шести до восьми лет. Сейчас следователь криминалист вместе с полицейскими устанавливают личность ребенка, а также проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, для того, чтобы установить преступника, убившего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Ведется допрос свидетелей, осмотр видеозаписей.

Теги: женщина, чемодан, мальчик, следственный комитет


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