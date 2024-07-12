На Чуйском тракте смертельное ДТП с участием машины из управления делами главы региона

В Алтайском крае автомобиль управления делами главы региона попал в смертельное ДТП на Чуйском тракте.

По предварительным данным, два человека погибло, трое госпитализированы.

Авария произошла недалеко от Барнаула – на 218-м километре трассы. Столкнулись автомобили Toyota Camry и "Лада", передает Mash.

7 августа 2005 года на той же трассе, только на 318-м километре погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.