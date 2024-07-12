Чисто иностранцев, не сдавших экзамены для получения патента, в Москве выросло в 34 раза

В Москве за полгода число иностранцев, не сдавших экзамены для получения патента на работу, выросло более чем в 34 раза. Наибольший рост произошел в марте-апреле, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Если в январе процент мигрантов, не сдавших экзамен, составлял 0,8, то в июне их насчитывалось уже 27,38%.

Также растет число не сдавших экзамен среди желающих получить вид на жительство и временное проживание. Всего соискатели всех трех категорий документов должны сдать три экзамена: русский язык, историю России и основы законодательства РФ.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор проверил деятельность вузов, уполномоченных проводить экзамены у иностранных граждан. Всего таких вузов в России 13, но они передавали свои обязанности на "аутсорс" в более чем 400 организаций, где было выявлено множество нарушений.