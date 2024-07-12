В Уфе два иностранца держали в заложниках и избивали 16 детей 4-16 лет

В Уфе против двух граждан Таджикистана возбуждено уголовное дело. Им вменили незаконное лишение свободы 16 детей,

По версии следствия, детей, часть из которых – граждане Таджикистана, незаконно силой удерживали в арендованной квартире и избивали. Один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин. Ночью 12 июля детей освободили, а двоих предполагаемых зачинщиков случившегося – граждан Таджикистана – задержали.

Сейчас следователи ищут родителей пострадавших, выясняют, каково здоровье детей, сообщает управление СКР по Башкортостану.