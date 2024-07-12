Уральские банкиры раскрыли новую схему мошенничества: от имени фитнес-блогеров

В Уральском главном управлении Банка России предупредили свердловчан о новой схеме мошенничества. Аферисты действуют от имени фитнес-блогеров.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, мошенники стали активно искать жертв среди подписчиков популярных Telegram-каналов о спорте и здоровом образе жизни. Они создают фальшивые аккаунты владельцев каналов или прикидываются их техподдержкой, администраторами или кураторами. Злоумышленники даже могут поставить на аватар настоящие фото блогеров, украденные с официального канала или из соцсетей, скопировать названия каналов и стиль текстов.

Затем преступники отправляют личные сообщения подписчикам и пытаются разными способами "втереться" к ним в доверие: благодарят за активность в комментариях и предлагают какие-то уникальные программы, товары или скидки. Есть несколько тревожных сигналов, которые сразу же должны насторожить:

к вам обращаются от имени создателя канала или членов его команды в личной переписке, хотя вы не оставляли никаких заявок и не задавали вопросов;

вы получили эксклюзивное предложение, о котором не было информации на канале. К примеру, тренер обещает персональные тренировки, хотя всегда проводит только коллективные;

вам предлагают перейти в секретный чат, группу или канал, первое правило которого – никому о нем не говорить;

вас просят перевести деньги на чью-то карту или электронный кошелек, но владелец канала никогда такой способ оплаты не предлагал.

Специалисты призывают всегда проверять аккаунты, с которых вам пишут.

"Контакты блогера и его команды чаще всего указаны в описании канала или на официальном сайте проекта. Если вам пишет кто-то другой – это мошенник. При этом стоит иметь ввиду, что у блогера могут украсть аккаунт. Даже если интересное предложение или просьба поддержать проект деньгами пришли с настоящего профиля, не спешите соглашаться, проверьте другие каналы или соцсети этого человека. Возможно, блогер где-то сообщил о том, что его взломали", - советует эксперт Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Напомним, ранее уральские банкиры отмечали, что мошенники спекулируют на обновлении купюры в 5 тысяч рублей.