Песков опроверг сообщения о причастности РФ к покушению на главу Rheinmetall

Сообщения СМИ о якобы сорванном "российском плане" по убийству главы Rheinmetall Армина Паппергера не содержат конкретной аргументации и фактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на анонимных американских и западных чиновников, сообщил, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Американские власти связались с ФРГ, в результате германским спецслужбам якобы удалось не допустить покушения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался комментировать информацию CNN.

Немецкий концерн Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Производит в том числе танки Leopard 2, которые поставляются на Украину.