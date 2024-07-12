В Екатеринбурге на примере "Атомстройкомплекса" обсудили, как обеспечивать стройку кадрами

В Екатеринбурге представители власти, бизнеса и учебных заведений в рамках заседания координационного совета правительства Свердловской области обсудили, как обеспечивать строительный комплекс квалифицированными кадрами. Совет состоялся на площадке международной промышленной выставки "Иннопром", которая прошла на этой неделе в уральской столице.

В качестве одного из успешных кейсов по системному взаимодействию работодателя с учебным заведением был рассмотрен опыт группы компаний "Атомстройкомплекс". Холдинг, в который входят проектный институт, заводы, строительные тресты и управляющие компании, с 2022 года является опорным работодателем регионального кластера по подготовке кадров "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет".

"Нашим основным партнером в подготовке кадров является Уральский колледж технологий и предпринимательства. Благодаря "Профессионалитету" удалось изменить образовательный процесс, сократить сроки обучения без потери качества за счет использования цифровых технологий, адаптировать программу обучения под запрос нашей компании. Мы принимаем их на оплачиваемую производственную практику, где ребята могут оценить характер и масштабы работы, отточить свои навыки, а также познакомиться с компанией, ее ценностями, принимать участие в корпоративных мероприятиях.

В холле колледжа за счет "Атома" смонтировано мультимедийное оборудование для демонстрации профориентационного и обучающего контента. Благодаря выстроенному с колледжем взаимодействию мы рассчитываем получать молодых специалистов, полностью готовых к работе, а абитуриенты – возможность осваивать востребованную профессию с последующим гарантированным трудоустройством в надежную, известную компанию", - отметила заместитель директора по персоналу ГК "Атомстройкомплекс" Лариса Немкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, проект "Профессионалитет" рассчитан на три года. В течение этого срока индустриальные партнеры активно участвуют в улучшении технического оснащения и условий обучения. Для качественной подготовки строителей по востребованным специальностям в Уральском колледже технологий и предпринимательства оснастили уникальные мастерские. Здесь студенты могут осваивать работу с теми материалами и технологиями, которые применяются на реальных стройках. В создание комфортной и современной учебной среды в рамках проекта "Атомстройкомплекс" инвестировал более 25 млн рублей, в том числе на внедрение интерактивных комплексов с возможностью записи уроков и трансляции занятий.

Традиция подготовки кадров и передачи профессионального опыта в ГК "Атомстройкомплекс" развивается с начала 2000-х. Ежегодно более 400 студентов средне-специальных и высших учебных заведений посещают строительные и производственные объекты "Атома" с экскурсиями, более сотни проходят производственную практику. Девелопер ведет профориентационную работу и среди школьников: организовывает мастер-классы, хакатоны, экскурсии, предоставляет материалы для профориентации в строительные классы.