ФСБ возбудила уголовное дело против зампредов правительства Ивановской области

В Ивановской области возбудили уголовное дело против высокопоставленных сотрудников регионального правительства. Им вменяют статью "Превышение должностных полномочий группой лиц или по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности".

В Октябрьском суде Иваново РИА Новости сообщили, что рассматривают ходатайства об аресте двух зампредов правительства области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина.

По данным ФСБ, фигуранты заключили госконтракты на капитальный ремонт соцобъектов на 805 миллионов рублей, но большую часть денег присвоили себе. Уточняется, что участники схемы обналичивали значительную часть поступавших бюджетных денег и делили их между собой.

В домах подозреваемых прошли обыски, там обнаружены свертки с купюрами номиналом 5000 рублей, дорогая одежда и автомобили премиум-класса.