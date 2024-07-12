YouTube в России – заблокируют в сентябре или нет?

Власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube, сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, планов таких не было", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности блокировки видеосервиса.

Ранее "Газета.Ру" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что YouTube в России заблокируют в сентябре.

"На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка", - заявил источник издания.

Сегодня "Ростелеком" заявил о возможном замедлении работы YouTube из-за технических проблем с оборудованием, принадлежащим компании Google.