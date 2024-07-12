В Нефтеюганске ребенок попал в реанимацию после падения футбольных ворот

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования восьмилетнего мальчика в Нефтеюганске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В июле текущего года на школьника рухнули футбольные ворота, расположенные на детской площадке. Ребенок несколько дней находился в реанимации с тяжелой травмой головы. "Скорая" доставила мальчика сначала в местную больницу, а затем его перевели в сургутскую травматологию.

"Мальчик поступил без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. После чего в течение восьми дней детские анестезиологи-реаниматологи обеспечивали необходимое лечение и уход. Затем ребенок был переведен в палату детского нейрохирургического отделения, где продолжает восстанавливаться", - сообщили в медучреждении.

Следственный комитет Югры начал процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.