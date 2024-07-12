В России собрались отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах

В Госдуму внесен проект закона об отмене муниципального фильтра во время проведения выборов губернатора.

Документ появился в базе законопроектов Госдумы. В пояснительной записке к нему говорится, что действующая процедура сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы региона (муниципальный фильтр) негативно отражается не только на самих выборах и реализации избирательных прав граждан, но и отрицательно влияет на развитие институтов местного самоуправления. Кандидат с соответствующим "административным ресурсом" давит на муниципальных депутатов, собирает такое число подписей за себя и "угодных" кандидатов, чтобы не допустить до участия в выборах "неудобных" конкурентов. Каждый год во время выборов губернаторов возникают судебные споры по поводу подписных листов муниципальных депутатов, процедур их заверения и так далее.

Опыт прошедших выборов свидетельствует, что действующая модель не смогла полностью обеспечить надлежащие гарантии избрания губернатора на альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции, не соответствует принципам демократии, политического многообразия, многопартийности, а также равенства избирательных прав. Законопроект направлен на демократизацию избирательных процедур и предусматривает отмену механизма муниципального фильтра на выборах губернатора в отношении кандидатов, выдвинутых политическими партиями, допущенными к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и имеющими фракцию в Госдуме.