Развязке ЕКАД-Амундсена быть: мэр рассказал о третьем выезде из Академического

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для возведения многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД. Подробная информация о строительстве долгожданного третьего выезда из Академического района появилась в одном из последних номеров газеты "Вечерний Екатеринбург".

Для дорожного полотна протяженностью в 1,1 тыс. м. предоставят территорию в 20 га. Транспорт сможет рассекать по четырем полосам шириной 3,75 м. со скоростью 80 км/ч. Проектом предусмотрено четыре съезда на ЕКАД и разделительная полоса шириной в 35 м. между лево- и правосторонними потоками, что обеспечит безопасность участников дорожного движения.

В дополнение на переходно-скоростных полосах развязки оборудуют остановку общественного транспорта и тротуары шириной по три метра. Благодаря эстакаде, которая соединит улицу Амундсена и ЕКАД, у жителей самого молодого в городе района появится дополнительный выезд, что благополучно скажется на дорожной обстановке этой части уральской столицы. Ориентировочный срок реализации проекта – 2027 год.

Вопросом транспортной доступности нового района власти муниципалитета решили заняться очень плотно: администрация Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение о приобретении новых трамваев для линии в Академическом районе. Информация об этом была официально озвучена на международной выставке "Иннопром". В рамках соглашения, мэрия намерена расширить линию электротранспорта от улицы Волгоградской до улицы Татищева и от проспекта Сахарова до Широкой Речки, включая строительство тяговых подстанций и трамвайного депо и достройку пути до УНЦ. Согласно заявлению начальника департамента экономики Екатеринбурга Алексея Прядеина, концессионер также обязуется закупить 80 новых трамваев: 20 двухсекционных и 60 трехсекционных.

Стоит отметить, что сегодня проблема транспортной доступности молодого района столицы Урала актуальна не только для жителей и властей, но и для девелопера и основателя территории – АО СЗ "РСГ-Академическое". Так, в проекте самого динамично развивающегося восьмого района Екатеринбурга предусмотрены широкие улицы с высокой пропускной способностью. Пущенные по ним новые маршруты или дополнительные вагоны общественного транспорта – автобусов или троллейбусов с удлиненным автономным ходом – сделают выезд из района по существующим выделенным полосам для жителей молодой застраиваемой территории быстрее и комфортнее.