За вовлечение детей в "антиобщественные действия" хотят усилить наказание

В Госдуму внесены поправки к Уголовному кодексу – в 150 и 151 статьи. Они предполагают увеличение сроков заключения за вовлечение детей в совершение преступлений и "антиобщественных действий". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

До семи лет предполагается давать за "вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних". До шести лет лишения свободы буду давать, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

"Преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона. По статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тысяч до 2,1 тысяч). Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий. И очень часто общение с ребенком ведется через интернет", - сообщил Пискарев.