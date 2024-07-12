В России создадут единый короткий номер психологической экстренной помощи - 124

Правительство России проработает вопрос создания короткого номера – 124 – службы по оказанию экстренной и анонимной психологической помощи детям и родителям, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании координационного совета при правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства.

Сейчас единой такой психологической службы с коротким номером нет, в регионах часто есть местные службы, также такую помощь оказывают НКО.