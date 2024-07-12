В Первоуральске после "мусорного коллапса" проверят регоператора и собственника полигона

После "мусорного коллапса" в Первоуральске будут организованы проверки регоператора по вывозу отходов "ТБО Экосервис" и собственника полигона, который не пускал мусор на территорию. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Сейчас в городе работает Генпрокуратура, возбуждено уголовное дело по двум статьям.

"Также минприроды посчитает ущерб окружающей среде от невывезенного мусора, и собственнику полигона будет выставлен счет", - отмечает канал.

По его данным, губернатор Евгений Куйвашев поручил в короткий срок вывезти весь мусор и обещал держать ситуацию на контроле.

Напомним, еще в начале июня жители Первоуральска обратились к властям из-за невывоза мусора в городе. Между тем, такая проблема возникла по всей западной части Свердловской области.