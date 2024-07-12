"Мы достаточно поборолись за жизнь ребенка". Маленький Миша Бахтин с СМА наконец обеспечен "Рисдипламом"

История с маленьким Мишей Бахтиным из Екатеринбурга наконец благополучно подошла к концу. Министерство здравоохранения Свердловской области все же согласилось предоставить ребенку необходимый для жизни дорогостоящий препарат "Рисдиплам", сообщили Накануне.RU родители мальчика.

"В середине июня было назначение, но был ряд бюрократических вопросов, которые мы заканчивали, и уже на сегодняшний день мы точно знаем, что Миша обеспечен лекарством от государства. Мы очень надеемся что нас больше не затронуть никакие трудности, мы достаточно поборолись за жизнь ребенка", - сказал отец мальчика Дмитрий Бахтин.

Как оказалось, областной минздрав все же согласился с медицинской документацией, предоставленной четой Бахтиных, в которой подтверждалась устойчивая положительная динамика и отсутствие негативных последствий при принятии препарата "Рисдиплам".

Отец Миши поблагодарил всех, кто помогал семье бороться за жизнь его сына, отдельно поблагодарив представителей СМИ и министра здравоохранения региона Андрея Карлова.