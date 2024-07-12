Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от гражданства России

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от гражданства России. О выходе ее из гражданства говорится в указе президента Владимира Путина.

Документ опубликован на портале правовой информации. Кроме соответствующего заявления Сулеймановой удовлетворены еще три схожих документа.

РБК уточняет, что Сулейменова – дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова (занимал этот пост с декабря 1991 года по апрель 1994 года) и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. По данным Forbes Kazakhstan, она заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 млрд тенге (790,7 млн руб. по курсу Банка России).