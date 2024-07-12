Форум "Армия-2024" сократят вдвое

Ежегодный международный военно-технический форум "Армия" в этом году продлится всего три дня вместо традиционной недели. Мероприятие пройдет с 12 по 14 августа в "Патриот Экспо" под Москвой, говорится на сайте организатора. С чем связано сокращение времени проведения форума – не сообщается.

"Традиционно первый день форума будет функционировать в закрытом режиме. С 13 по 14 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы, повестка которых сформирована с учетом реалий национального и глобального характера", - говорится в анонсе.