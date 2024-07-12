Mash: Беспилотник атаковал курортный комплекс в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал курортный комплекс Riviera Wellness в поселке Разумное Белгородской области, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, дрон упал прямо на пляж с отдыхающими. Взрыва не произошло, уточняет Mash. Никто не пострадал.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли.