Mash: Беспилотник атаковал курортный комплекс в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал курортный комплекс Riviera Wellness в поселке Разумное Белгородской области, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, дрон упал прямо на пляж с отдыхающими. Взрыва не произошло, уточняет Mash. Никто не пострадал.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли.