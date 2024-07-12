Астраханские аграрии уже осуществляют сбор ранних арбузов

В Астраханской области начался сбор ранних арбузов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

С полей крестьянско-фермерского хозяйства в Камызякском районе ежедневно собирают по 20 тонн арбузов. Для получения столь раннего урожая рассаду сначала выращивали в теплицах, а после высадили в грунт под пленку. Первая ягода созрела еще неделю назад.

"Камызякскую продукцию уже успели оценить не только астраханцы, но и жители Московской, Воронежской областей. Под арбузы в КФХ отвели более 300 гектаров. Сорта все отечественные, разного срока созревания. Собирать урожай здесь будут до осени", - отметил глава Астраханской области.

В текущем сезоне в регионе под бахчевыми занято почти восемь тысяч гектаров.

"Астраханские аграрии планируют собрать около 300 тысяч тонн. А мы продолжим оказывать сельхозтоваропроизводителям господдержку, в этом году её объем составит около миллиарда рублей", - сообщил Игорь Бабушкин.