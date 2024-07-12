Губернаторов предлагают штрафовать за заросли борщевика на их территории

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для губернаторов, допустивших появление борщевика. Авторами выступили депутаты и сенаторы от ЛДПР.

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В пояснительной записке указывается, что сейчас от зарастания сорными растениями расчищают только сельхозугодья (земли за границами населенного пункта). Законопроект предлагает обязать власти расчищать и земли внутри населенных пунктов.

"Для установления ответственности за невыполнение указанных мероприятий предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административной ответственности, установив административную ответственность в виде штрафа высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в размере от 20 до 50 тыс. руб.", - предлагают авторы.