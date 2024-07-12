Трассу Пермь - Екатеринбург перекроют для проведения триатлона "Ironstar"

В воскресенье в Екатеринбурге пройдут соревнования по триатлону "Ironstar". "Уралуправтодор" ограничит движение по федеральной трассе Пермь - Екатеринбург.

"Отрезок пути спортсменам предстоит преодолеть по автодороге Р-242 Пермь - Екатеринбург, с ограничением движения всех видов транспорта на км 352 – 347 в сторону города Пермь 14.07.2024 с 06.00 до 15.00. Велогонка пройдет по центральным городским улицам и федеральной трассе", - сообщают в пресс-службе "Уралуправтодор".

Объехать перекрытый участок можно будет по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга. Съезд расположен на км 352 трассы Р-242, возвращение на федеральную трассу - через Старые Решеты, км 337.

Водителей просят быть внимательнее на дороге и учитывать временные ограничения.

Напомним, что в день фестиваля "Ironstar" также будет изменен маршрут общественного транспорта в Екатеринбурге.