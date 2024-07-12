В Екатеринбурге задержан похититель двух подростков

В Екатеринбурге силовики задержали местного жителя, обвиняемого в похищении двух подростков и вымогательстве. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, днем 9 июля с остановки у одного из домов по улице Алтайской уралец похитил двух подростков 15 и 16 лет, после чего отвел в квартиру по улице Рощинской. Там злоумышленник угрожал им и требовал от ребят отдать ему несколько десятков тысяч рублей. Родственники похищенных юношей забили тревогу и обратились к правоохранителям.

В тот же день силовики вычислили предполагаемого похитителя и задержали его. Мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, в спецоперации по установлению личности похитителя и вымогателя были задействованы сразу несколько правоохранительных структур: сыщики уголовного розыска областного полицейского Главка, ОП-13, регионального управления ФСБ и бойцы СОБР Росгвардии.

"Взяли подозреваемого на улице Рощинской. Это местный житель 1996 года рождения, официально не трудоустроенный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности в 2014 и 2017 годах за причастность к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. После задержания демонстрировать из себя "крутого гангстера" мужчина не стал. В ходе опроса свою вину он не отрицал и дал признательные показания", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело. Как добавили в СК, фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

На ситуацию с похищением ребят в Екатеринбурге обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, он поручил представить доклад о ходе расследования данного дела.