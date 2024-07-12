12 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханская область в топ-10 страны по числу «проводников смыслов» на выставке «Россия»

Астраханскую область на экскурсионных маршрутах Международной выставки-форума «Россия» представили 82 астраханца – «проводника смыслов». Регион стал восьмым в стране по этому показателю.

С историей и достижениями страны гостей знакомили экскурсоводы программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Чтобы получить такую возможность, гиды из всех 89 российских регионов прошли отбор по конкурсу «Проводники смыслов».

«Выставка-форум стала самым масштабным в современной России проектом, в работе которого было задействовано более 5 тысяч экскурсоводов, 2700 из которых приехали в рамках конкурсного отбора «Проводники смыслов» из всех 89 регионов», – подчеркнула руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Большую поддержку и помощь в реализации конкурсного отбора «Проводники смыслов» оказали региональные органы исполнительной власти в сфере туризма и молодёжной политики.

Областное министерство экономического развития провело большую информационную работу по ознакомлению жителей Астраханской области с возможностью участия в конкурсе «Проводники смыслов».

Стенд Астраханской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова отметила, что регион представляли не только опытные профессиональные экскурсоводы, но и начинающие гиды. Они прошли обучение в рамках программы «Проводники смыслов» и смогли вместе с профессионалами достойно рассказать гостям Международной выставки-форума «Россия» не только о достопримечательностях астраханской земли, но и о других областях и краях страны.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Профессиональный гид Ирина Зорина несколько раз приезжала вести экскурсии на ВДНХ: «Я рада, что Астраханская область заняла восьмое место по количеству экскурсоводов, принявших участие в выставке. Многие полагали, что мы, гиды, отправляясь в Москву, будем прославлять только наш регион, но нам представилась возможность рассказывать об успехах и достижениях всей нашей большой страны. Я благодарна за новые знакомства с коллегами из разных городов, которые подарила выставка».

Теги: выставка, вднх, проводники смыслов, астраханские гиды, больше чем путешествие


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