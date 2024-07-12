12 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Водохозяйственная обстановка в Астраханской области стабильная

После завершения весеннего спецпопуска сбросы воды с Волгоградского гидроузла с 12 июня осуществляются в объёме 5200-5500 кубометров в секунду. С понедельника расход воды превышает 6 тысяч кубометров в секунду, а сегодня данный показатель достиг уже 7 тысяч кубометров в секунду, сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

В настоящее время обеспечено полное наполнение Волгоградского и Куйбышевского водохранилищ, функционирование которых имеет ключевое значение для водохозяйственной обстановки в Астраханской области. Благодаря этому на среднесрочную перспективу сформирован необходимый запас воды, который позволит избежать маловодных явлений.

На очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ) при Росводресурсах был определён режим работы гидроузлов на период с 11 июля по 10 августа.

Волго-Каспийский морской судоходный канал, река, морские суда, судоходство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На основании текущей обстановки и данных гидрометеорологического прогноза сбросы воды с Волгоградского гидроузла установлены в объёме 5800-6200 кубометров в секунду. Таким образом, на Нижней Волге продолжается период устойчивой летней межени.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: водохозяйственная обстановка, астраханская область, сброс воды


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