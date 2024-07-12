В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении директора частного пансионата для пожилых и инвалидов

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении директора частного пансионата для пожилых и инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В пансионате, оказывающем услуги по уходу и круглосуточному пребыванию пожилых людей и инвалидов, не были созданы условия, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. Так, 1 июля, пребывающая в учреждении 74-летняя женщина, страдающая неврологическим заболеванием, упала из окна первого этажа, получив телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются постояльцы и работники пансионата, истребована и изучается необходимая документация, назначен ряд экспертиз.

Кроме этого, с учетом сведений, ранее размещенных в средствах массовой информации, также осуществляется проверка учреждения контролирующими органами на предмет соблюдения законодательства, в том числе требований пожарной безопасности.