12 Июля 2024
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Политика Сибирский ФО Дальневосточный ФО Новосибирская область
Фото: nso.ru

Масштабный форум местного и общественного самоуправления проходит в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии межрегионального Форума местного и общественного самоуправления Сибирского и Дальневосточного федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ». Форум проходит в Новосибирской области 12 июля, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Создание и развитие органов территориального общественного самоуправления поддерживается в нашей области уже много лет. Многое сделано и за последнее время. Ранее из общей грантовой программы поддержки некоммерческих общественных организаций было выделено отдельное грантовое направление для ТОСов. В прошлом году произошло объединение областной и городской новосибирской грантовой программы. В очередной раз увеличена сумма финансирования на эти гранты.
Понимая, что для ТОСов важна не только финансовая и административная поддержка, мы стараемся развивать различные площадки для диалога. Важно, чтобы представителей ТОС слышали, с ними советовались, их мнение учитывалось, и к ним прислушивались. Возможность все эти вопросы, проблематику обсудить на межокружном, можно сказать, уже общероссийском форуме, для нас, здесь, в Новосибирске, и почётно, и очень полезно», – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Также участников форума приветствовали депутат Государственной Думы ФС РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» и «Единое общероссийское объединение муниципальных образований» Виктор Кидяев и депутат Государственной Думы ФС РФ, Первый заместитель председателя Ассоциации «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» Александр Козловский.

(2024)|Фото: nso.ru

От лица муниципального сообщества Виктор Кидяев поблагодарил Губернатора и Правительство Новосибирской области за тёплый приём и поддержку в организации форума.

(2024)|Фото: nso.ru

Цель форума – развитие механизмов вовлечения граждан в решении социально-экономических и общественных вопросов муниципальных образований в рамках реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления в РФ до 2030 года.

Участники форума обсудят вопросы участия ТОСов и местных сообществ в реализации социально значимых проектов развития территорий, в также формы взаимодействия органов муниципальной власти и местного актива в достижении национальных целей развития Российской Федерации.

Отметим, что в Новосибирской области 1283 ТОСа. Масштабная работа по развитию ТОС в регионе развернута с 2018 года. Вопросы развития и поддержки ТОС вошли в госпрограмму Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества». Муниципальные программы по развитию территориального общественного самоуправления приняты во всех 35 муниципальных районах и городских округах.

В рамках реализации государственной программы в период с 2019 по 2023 годы из областного бюджета ежегодно предоставлялась финансирование на поддержку развития ТОС в объеме 20 млн рублей и около 7 млн рублей – из местных бюджетов.

В 2024 году практика оказания финансовой поддержки в виде субсидий на реализацию проектов ТОС через софинансирование мероприятий муниципальных программ развития ТОС муниципальных районов и городских округов, которые инициированы и реализуются жителями не только продолжена, но и увеличена с 20 до 81,5 млн рублей.

С 2019 года в Новосибирской области проводятся конкурсы на лучшие проекты ТОС, большинство из них получает поддержку. Так, в 2023 году для участия в конкурсе было подано 364 заявки. Поддержан 261 проект ТОС, или 72%.

Добавим, что перед открытием форума Андрей Травников провёл рабочую встречу с Виктором Кидяевым и Александром Козловским. Они обсудили развитие местного и общественного самоуправления в Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Для справки. Организаторами Форума выступают Ассоциация «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» и Правительство Новосибирской области.

Теги: андрей травников, форум местного и общественного самоуправления, тосы, муниципальные программы


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