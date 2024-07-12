Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии попросился на СВО

Бывшего замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого лишили звания генерал-майора и приговорили к 9,5 годам колонии строго режима.

По данным газеты "Коммерсантъ", его адвокат Олег Цуканов рассказал, что Драгомирецкий подал ходатайство об отправке в зону СВО еще до вынесения приговора.

О том, что высокопоставленный офицер стал фигурантом уголовного дела, стало известно в марте прошлого года. Замкомандира признали виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от фирмы-подрядчика, которая выполняла строительные работы для ведомства по контракту. Следствие доказало в суде, что Драгомирецкий организовал преступную группу, в которую вошли его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев, полковник Мамука Кочиев и его знакомый пенсионер Арон Авнилов. Они получили от трех до девяти лет заключения. Гаджиев также попросил отправить его в зону СВО.