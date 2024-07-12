12 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили россиянам пользоваться Rutube на фоне замедления YouTube

В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что из-за проблем с оборудованием Google в России замедлилась скорость работы YouTube.

Так, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн пишет: "То, о чем предупреждало экспертное сообщество, случилось — из-за деградации кэш-серверов Google Global Cache серьезно упала скорость выгрузки контента в YouTube, а также его качество при воспроизведении. Хотя к Alphabet (управляющая компания Google – прим. ред.) накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика".

Напомним, после начала СВО Google запретил показ рекламы на YouTube в России и сократил до минимума присутствие, компания больше не занимается развитием сервисов (например, не обновляются картографические сервисы).

Хинштейн назвал позицию Google "русофобской политикой". Депутат предлагает пользоваться российскими "альтернативами": "В России есть качественные альтернативы — уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры".

Теги: rutube, youtube, александр хинштейн


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