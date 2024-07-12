В ДНР сотрудник миссии ОБСЕ получил 14 лет за шпионаж
Верховный суд ДНР наказал ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду за шпионаж.
В 2021 г. Голда в ДНР работал в пользу иностранной разведки – собирал данные об объектах промышленности. По ним впоследствии нанесли ракетные удары, ставшие причиной ущерба, оцененного в 100 млн руб.
Голда наказан 14 годами колонии строгого режима. Конфисковано 43 бронированных автомобиля, использовавшиеся сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине против безопасности России, сообщает Генеральная прокуратура России.