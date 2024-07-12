Стрельба в месте воинской дислокации в Белгородской области: убиты двое

Стрельба произошла минувшей ночью в пункте военной дислокации в Белгородской области, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, скончались двое человек и один ранен.

Силовики ищут 29-летнего военнослужащего из Чувашии. В одном из районов Белгородской области объявлен план "Перехват".

Изначально предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов. Но, предположительно, оружие нашли недалеко от места происшествия, пишет канал.

В прошлом году сообщалось о побеге из военной части в Климовском районе Брянской области солдата-срочника. В районе военной части ввели план "Сирена".