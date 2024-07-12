В России наблюдаются сбои в работе YouTube – "Ростелеком"

"Ростелеком" предупредил о технических проблемах, которые могут приводить к сбоям в работе YouTube в России. Речь идет об оборудовании, принадлежащем компании Google. Это оборудование используется на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках.

"Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache)", - сообщили в компании.

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - добавили в "Ростелекоме".