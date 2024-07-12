В Екатеринбурге пенсионер отдал за ремонт окна 350 (!) тысяч рублей

Пожилой житель Екатеринбурга заплатил так называемым "оконщикам" несколько сотен тысяч рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор городского центра защиты потребителей Янина Голубева.

По ее словам, жалобы в центр, связанные с ремонтом и изготовлением окон, в нынешнем году остаются на прежнем уровне. Голубева отметила, что в этих услугах наблюдается определенный процент мошенничества и обмана.

"В качестве примера могу привести случай, когда пожилой потребитель отдал за очень простой ремонт пластикового окна порядка 350 тысяч рублей. Да, нам удалось вернуть большую часть денег, но это было очень непросто. Такая история на сегодняшний день, увы, показательна", - отметила директор центра защиты потребителей.

Накануне.RU уже не раз рассказывало о так называемых "оконщиках" – мошенниках, которые под видом проверки окон ломают их или балконные двери, а потом сами же чинят за огромные деньги. В прошлом году в Екатеринбурге эти аферисты хотели выманить у пенсионерки 100 тысяч рублей. В ситуацию вмешался родственник женщины, который выставил их за дверь. Специалисты призывают не впускать таких деятелей в квартиру.

Также в Екатеринбурге мошенники едва не довели до самоубийства пенсионерку из семьи репрессированных.