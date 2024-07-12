Советник главы ДНР: В ВСУ растет количество попыток суицида

Советник главы ДНР Ян Гагин полагает, что среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет количество попыток самоубийства.

"Люди понимают, что они не хотят, что им не за кого и не за что воевать. Это осознание приходит и к гражданским, и к военным. И вот сейчас, например, прошла волна суицида среди тех, кого мобилизовали", - сказал ТАСС Гагин.

Рада решит вопрос с мобилизацией до 25 лет, пообещал депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Заявление сделано под предлогом того, что сейчас, после отмены статуса ограниченно годных, возникла коллизия, когда бывшие ограниченно годные младше 25 лет, ставшие полностью годными, мобилизуются, а здоровые военнообязанные того же возраста имеют отсрочку до 25 лет.