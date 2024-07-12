Орбан встретился с Трампом во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили "возможность мира" на Украине.

"Для меня было честью посетить президента [Дональда Трампа] в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", — сказал Орбан в соцсети X.

Американские СМИ пишут, что "мирная миссия" Орбана, посетившего за неделю Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, вызвала сильное раздражение в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду агентству Reuters, что Венгрия считает, что второе президентство Трампа укрепит надежды на мир на Украине, и что Орбан надеется положить конец конфликту посредством мирных переговоров с участием как России, так и Украины.