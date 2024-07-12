В Перми в чемодане нашли тело задушенного ребенка с колотыми ранениями

В Перми в чемодане у мусорных контейнеров обнаружили тело мальчика с признаками удушения и колото-резанными ранениями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тело было найдено местным жителем, около 04.00.

На вид ребенку от шести до восьми лет. Сейчас следователь криминалист вместе с полицейскими устанавливают личность ребенка, а также проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, для того, чтобы установить преступника, убившего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Ведется допрос свидетелей, осмотр видеозаписей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

По данным Ural Mash, полицейские ищут женщину, которая принесла чемодан с телом мальчика на мусорку. Сообщается, что ночью неизвестная хотела выбросить ребёнка с моста в реку Каму. Передумала и пришла на Монастырскую, где и оставила мертвого мальчика. Через несколько часов на мусорке рылись бездомные и нашли жуткий чемодан.