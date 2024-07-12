В Екатеринбурге телефонные мошенники едва не довели пенсионерку до суицида

В Екатеринбурге мошенники едва не довели до самоубийства пенсионерку из семьи репрессированных. О вопиющем случае на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор городского центра защиты потребителей Янина Голубева.

По ее словам, пожилой женщине позвонил неизвестный и заявил, что пенсионерка якобы перечисляет деньги в поддержку СБУ. Телефонный аферист пригрозил бабушке, что теперь могут пострадать ее дети и внуки: будто бы их отправят в тюрьму и заберут все имущество.

"Человек из семьи репрессированных, он все это воспринял очень остро и серьезно. К сожалению, история едва не закончилась попыткой самоубийства. Пожилая женщина была настолько напугана, что решила сделать так, чем из-за нее пострадают родные и близкие. При этом ни о каком финансировании речи не шло, человек абсолютно честный, но был напуган очень сильно", - рассказала Голубева.

К счастью, родственники пенсионерки вовремя узнали об этом. Они смогли успокоить бабушку и спасти ее от фатального шага. История закончилась благополучно: женщина осталась жива и не перевела деньги аферистам.

Янина Голубева призвала уральцев рассказывать своим пожилым родственникам о "циничных фантазиях мошенников, не имеющих никакого предела". При этом, по ее словам, каких-то совершенно новых способов мошенничества в центре защиты потребителей пока не фиксируют.