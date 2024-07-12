Паслер назвал "полными бездельниками" сотрудников администрации Орска

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства региона назвал сотрудников администрации Орска "полными бездельниками".

Паслер возмутился из-за того, что в мэрии потеряли данные по затопленным в результате паводков многоквартирным домам. Также он остался недоволен тем, что постановления со списками пострадавших от паводка домов с заключениями оценочных комиссий готовятся очень медленно.

"Как потеряли, вы мне скажите? Как можно было потерять! У меня есть данные по 178 домам, из них 50 вы потеряли. Это 30%. Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки! Что у вас в головах, понять не могу. Полные бездельники!", - публикует слова губернатора "Вести Оренбуржья".

"Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете", - добавил Паслер.

На прошлой неделе мэр Орска Василий Козупица написал заявление об отставке – после встречи с губернатором Денисом Паслером.

Напомним, Оренбургская область минувшей весной столкнулась с масштабным наводнением. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

Паслер появился на публике лишь тогда, когда жители Орска начали выражать недоверие местной власти и собрались на народный сход. В итоге они смогли попасть на встречу с губернатором, но тот первым делом в грубой форме потребовал от пришедших не снимать мероприятие и выключить мобильные устройства, сказав: "Телефоны все убрали!".

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где также весной, предположительно, приобрел элитное жилье.