У велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней Даны, был ее номер телефона

Эдуард Голиков из Каменска-Уральского, обвиняемый в убийстве 16-летней Даны, писал девушке за две недели до ее смерти. Об этом заявил отец погибшей.

Как передает его слова Telegram-канал Ural Mash, обвиняемый откуда-то имел номер телефона девушки, однако сам Голиков утверждает, что не помнит, откуда у него контакт убитой.

Помимо этого, экспертиза обнаружила на одежде Даны следы мужского пота и ДНК, которые совпали с ДНК Голикова. Сам же обвиняемый, хотя ранее и рассказал силовикам, как напал на девушку, на суде стал утверждать, что только забрал у незнакомки телефон и никого не убивал. Ближайшие полгода уралец проведет в СИЗО.

Трагедия произошла в августе прошлого года, когда 16-летняя Дана возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке. Из-за отсутствия транспорта поздним вечером ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать", так как она хочет дойти до дома.

По версии следствия, мужчина преследовал ее на велосипеде, а затем затащил на участок лесопарка, повалил на землю и стал удерживать. Дана оказала активное сопротивление, стала громко кричать, потому изнасиловать ее не получилось. Тогда нападавший руками задушил девушку. После, заметив лежащий на земле сотовый телефон, он похитил его и скрылся.

Вскоре тело было найдено. Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии, самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже телеведущему Андрею Малахову. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.