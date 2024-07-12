В России рекордно сократилось количество наличных денег в обращении

В России рекордно сократился объем наличных денег в обращении – на 570,3 млрд руб. с начала года, передает РБК со ссылкой на статистику Центробанка. Это максимальное сокращение по полугодиям за последние девять лет.

Такое резкое сокращение наличности для России явление не характерное, гораздо чаще происходит рост денег на руках. Так происходило, например, в 2020 году на фоне пандемии и в 2022 году на фоне начала СВО.

Эксперты отмечают, что россияне понесли наличные деньги в банк из-за высоких депозитных ставок, которые, в свою очередь, стимулировало повышение ключевой ставки. Также проявляется эффект низкой базы – компенсация того, что в 2022-м граждане снимали деньги со счетов.