В поселке Каркатеевы благодаря "РН-Юганскнефтегазу" появилась чистая вода

В поселке Каркатеевы (Югра) при поддержке "РН-Юганскнефтегаза" построена автоматизированная станция водоочистки. Для поселка это сооружение имеет огромное значение, поскольку из-за особенности состава почвы и грунтовых вод в этом районе вода требует дополнительной очистки

Станция за сутки пропускает 250 кубометров воды. Это полностью удовлетворяет потребности поселка, где проживают 2 тысячи человек, в чистой водопроводной воде. Современная автоматика позволяет с высокой точностью контролировать степень очистки и производительность подачи воды в зависимости от текущих потребностей и, при необходимости, корректировать параметры с пульта управления. Строительству станции предшествовало изучение подземных вод и получение лицензии на питьевой водозабор. В водоносный слой пробурены две водозаборные скважины, построены утепленные резервуары для хранения воды, смонтированы системы безопасности, включая молниезащиту.

В организации водоочистного сооружения вместе с нефтяниками участвовало правительство ХМАО-Югры - финансирование было выделено по региональной программе "Жилищно-коммунальный сектор и городская среда"

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейший добывающий актив "Роснефти". Предприятие ведет разработку месторождений на 40 лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре общей площадью свыше 21 тыс. км2. Накопленная добыча нефти с начала деятельности превышает 2,6 млрд тонн нефти.

"Роснефть" реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживает инициативы в сфере формирования комфортной городской среды. Строительство социальных и хозяйственных объектов является важным шагом на пути к устойчивому развитию региона и обеспечению качественного и комфортного проживания для его жителей.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "НК "Роснефть" и правительством ХМАО-Югры финансируется строительство культурно-досуговых и спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, детских садов и школ, стадионов и спортивных площадок.