Екатеринбуржец решил засудить "Жизньмарт" после массового отравления

После массового отравления клиентов торговой сети "Жизньмарт" в Екатеринбурге жители уральской столицы буквально атаковали звонками городской центр защиты потребителей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила директор центра Янина Голубева.

По ее словам, в центре было зарегистрировано два обращения, а вот звонков было много.

"Эти звонки касались "я отравился тогда-то, могу ли я"… Мы тут же ставили людей в определенные рамки, что для того, чтобы заняться их вопросом, необходимы документы, подтверждающие факт отравления и факт покупки у конкретного продавца", - рассказала Голубева, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Из тех двух человек, что лично пришли в центр, один так и не представил доказательств. А вот со вторым обращением оказалась совсем другая ситуация.

"На сегодняшний день оно уходит в суд, потому что мы не получили адекватного ответа от "Жизньмарта". Хотя у потребителя имеются доказательства причинения вреда – обращение в медучреждение, зафиксирован факт отравления. Имеются документы, подтверждающие покупку, и отслеживается причинно-следственная связь. Но, к сожалению, на сегодня мы имеем отказ, поэтому готовимся идти в суд с этим потребителем", - добавила Янина Голубева.

Напомним, ранее основатель сети "Жизньмарт" Иван Зайченко определил 12 человек, которым выплатит компенсацию в 1 млн рублей. По его словам, настоящих пострадавших пришлось искать среди более 300 фейковых обращений.