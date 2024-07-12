Сыну экс-замгенпрокурора грозит 20 лет по делу об убийстве

В одном из московских судов прошли прения сторон по уголовному делу сына бывших заместителя Генерального прокурора России Ивана Кондрата и судьи московского арбитража Елены Кондрат. Гособвинение предложило приговорить парня к 20 годам колонии строгого режима.

Николаю Кондрату вменяют организацию убийства своего водителя, а также подготовку к убийству судьи арбитражного суда Елены Махалкиной и двух конкурентов подруги обвиняемого по бизнесу, пишет "Ъ". Вину Кондрат и другой подсудимый, Григорий Воскресенский, не признают. 15 июля в прениях выступят адвокаты обвиняемых.

Иван Кондрат занимал должность замгенпрокурора в 2004-07 гг.