Окружение Байдена не верит в его победу на выборах

Окружение президента США Джо Байдена не верит, что он сможет победить Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщает NBC News.

Отмечается, что так считают несколько ближайших союзников Байдена, включая троих, кто напрямую связан с усилиями по его переизбранию. Они оценивают его шансы как нулевые. Это показали первые дебаты, которые действующий президент провалил. И ему лучше просто снять свою кандидатуру.

После дебатов демократы пребывают в замешательстве, пишут все СМИ. Очевидно, что его состояние не позволяет ему стать президентом, однако сам Байден считает иначе. При этом накануне он представил присутствовавшего рядом Владимира Зеленского как "президента Украины Путина". А также перепутал собственного вице-президента Камалу Харрис с Трампом.

На днях американское издание The Federalist написало статью о том, что истерия вокруг упадка Байдена напоминает атмосферу позднего СССР, когда Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко тоже были очень старыми и не могли управлять страной. А The Wall Street Journal на днях описала, как советники "закулисно руководят" Байденом, чтобы свести к минимуму проявления возраста. Для этого они предпринимают целый ряд шагов уровня позднего Брежнева: в частности, укладывают его спать пораньше, ограничивают время встреч и тщательно режиссируют поездки за границу и общение с избирателями.