На Украине введут мобилизацию до 25 лет, пообещали в Раде

Рада решит вопрос с мобилизацией до 25 лет, пообещал депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

Заявление сделано под предлогом того, что сейчас, после отмены статуса ограниченно годных, возникла коллизия, когда бывшие ограниченно годные младше 25 лет, ставшие полностью годными, мобилизуются, а здоровые военнообязанные того же возраста имеют отсрочку до 25 лет.

Ранее бывшая омбудсмен Людмила Денисова заявила то же самое: есть категории мужчин до 25 лет, которых могут и должны мобилизовать. Однако это может быть пробным шаром для постепенного введения мобилизации и для остальных жителей до 25 лет.

Украинские телеграм-каналы давно пишут о том, что мобилизация с 18 лет на Украине неизбежна и является только делом времени.

