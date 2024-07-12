12 Июля 2024
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Фото: ЧП ДТП Пермь //vk.com/wall-69295870_1721702

Жители Прикамья жалуются на ожоги от борщевика

Жители Пермского края в соцсетях жалуются на ожоги из-за борщевика. Так, в городском парке Губахи от ядовитого растения пострадал маленький ребенок, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии ожогов опубликовала мать ребенка.

"В четверг наш сын гулял в парке и получил ожоги борщевиком. Я так понимаю, что вырубкой этого растения никто не занимается! Интересно много еще будет таких случаев?" - спросила она.

В комментариях и другие жители региона пожаловались на заросли борщевика.

Жители Прикамья жалуются на ожоги от борщевика(2024)|Фото: ЧП ДТП Пермь //vk.com/wall-69295870_1721702

"Рождественск, деревня Луговая - полностью окружена борщевиком", "Везде полно борщевика, у нас в Мокино тоже везде", "Добрянский район тоже зарастает борщевиком", "В Луговой невозможно из деревни выйти. Только на машине можно проехать. А у кого нет машины - идешь по дороге и смотришь: как бы случайно не задеть. Куда смотрит администрация местная?" - сообщают интернет-пользователи.

О проблеме сообщает и telegram-канал Ural Mash, жители деревни Малая ходят в сильных ожогах из-за борщевика. Раньше там был совхоз — обанкротился и его забросили. Оттуда разросся ядовитый сорняк — охватил поля, леса и участки местных жителей. Родители боятся выпускать детей на улицу, потому что с прогулок они возвращаются в волдырях.

Люди боролись с растением бензином, ацетоном, косили, выкапывали — ничего не помогло.

Кроме того, люди получают штрафы за то, что сорняк растет у них во дворах. На борьбу с ним власти выделили почти 4 млн руб., однако по словам местных жителей, борщевик разросся в огромных количествах в большинстве районов края.

Теги: ожог, борщевик


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